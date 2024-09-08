Eski milli basketbolcu Karaman'a çarpan sürücü tutuklandı Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a, Datça'da yolun karşısına geçmek isterken E.A.Ö. idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı.

Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)