Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'na darp iddiası: Sanıklar hakim karşısına çıktı Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu’nu trafikte yol verme tartışmasında darbettiği iddiasıyla yargılanan iki kardeş, hakim karşısına çıktı. Sanık Nurettin Çoban savunmasında, “Müştekiyi darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm” dedi.

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İHA

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık tarihinde Kadıköy’de trafikte tartışma yaşadığı Zekai ve Nurettin Karaçoban tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü.

Derelioğlu'nun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki kardeş, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ancak ortaya çıkan görüntülerde, ilk saldırının Oktay Derelioğlu tarafından yapıldığı görüldü.

İlk saldırının Derelioğlu çifti tarafından yapıldığı ortaya çıktı

Yine görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu'nun da araçtan inerek kardeşlere saldırdığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Oktay Derelioğlu, sanıklar Zekai ve Nurettin Karaçoban katıldı.

Taraf avukatları ve tanık Başak Derelioğlu da duruşma salonunda hazır bulundu.

Aracın içinden bana sinkaflı küfretti: Suçlamayı kabul etmiyorum

Sanık Zekai Karaçoban savunmasında, “Olay günü trafiğin tek şeride düştüğü esnada müşteki aracı önümüze kırdı. Aracın içinden bana sinkaflı küfretti. Ben kendisine herhangi bir küfretmedim. Sadece aynısını iade ediyorum dedim. Ağabeyim Nurettin müştekinin benim önüme kırdığını gördü ve müştekinin arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de yanlarına gittim ve tarafları ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük. Müştekiyi darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa bunu kabul ederim.” dedi.

"Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm"

Sanık Nurettin Karaçoban ise, “Müşteki sinkaflı küfrederek bana saldırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekiyi darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Bu olay nedeniyle haksız duruma düştüm. Müştekinin açıklamaları ile maganda durumuna düştüm. Olay bir dakikadan daha az sürdü. Suçlamayı kabul emiyorum. Beraatimi talep ederim.” dedi.

Küfürleşme olmadı: Beni darbettiler

Oktay Derelioğlu ifadesinde, “Tek şeritli yolda ilerliyordum. Sanık Zekai’nin kullanmış olduğu araçtan yol istedim. Geçmeme izin vermedi. Aracımı durdurdum. Sanık Zekai aracını arabamın önüne kırdı. Diğer sanık Nurettin'in koşarak yanıma geldiğini gördüm. Camlar kapalıydı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Arabamın kapısını açmaya çalıştı. Bana saldırdı. Kendimi savunmaya çalıştım. Diğer sanık ile birlikte beni darbettiler. Yere düştüm ve omzumdan yaralandım. Sanıklardan şikayetçiyim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)