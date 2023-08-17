Eskişehir'de 3 arkadaş skuterda tehlikeli yolculuk yaptı Odunpazarı ilçesinde aynı elektrikli skutere binen 3 genç, cadde cadde gezerek tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Skuter kullanımı son dönemlerde tehlikeli görüntülere sahne oluyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yaygınlaşan elektrikli skuterin yol açtığı kazaların birçoğu ölümle sonuçlandı.

Tedbirsiz ve dikkatsiz kullanımlar tehlikeli boyuta ulaşmaya başladı.

Bu kapsamda yurt genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Ancak, özellikle gençler tarafından sıkça tercih edilen skuterlerde tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor.

3 kişi bindiler

Görüntülerin adresi bu kez Eskişehir.

Odunpazarı ilçesinde kiralık bir elektrikli skutere 3 kişi binip seyreden gençler, tehlike oluşturdu.

Normal şartlarda tek kişinin kullanımı için tasarlanan araca binen 3 arkadaş, hiçbir güvenlik önlemini almayarak kilometrelerce ilerledi.

2 kilometre yol gittiler

Üç kafadarın kimi zaman düşme tehlikesi geçirdiği görüldü. Akan trafiği umursamadan ilerleyen üç arkadaş, daha sonra Ali Rıza Efendi Caddesi’ne geçti.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye başka bir aracın içeresinden kaydedildi.

Muhtemel bir kazanın yaşanmadığı yolculukta 3 arkadaş, yaklaşık 2 kilometre yol katetti.