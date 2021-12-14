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    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

    İsmail Bülbül idaresindeki kurtarma aracı ile Ramazan Soytürk yönetimindeki kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Bülbül, aracın içinde sıkışarak can verdi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:01
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    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

    Eskişehir'den Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan İsmail Bülbül idaresindeki kurtarma aracı, Seyitgazi ilçesi Çatören Mahallesi mevkisinde, sürücünün virajı içten almak istemesi üzerine, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı yönden gelen Ramazan Soytürk yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kırka kara yolunda meydana gelen kazada araç içinde sıkışan İsmail Bülbül, olay yerinde hayatını kaybetti.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Diğer araç sürücüsü Ramazan Soytürk ile yanında yolcu olarak bulunan Muharrem Erdoğan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlanırken, aynı bölgede daha önce birçok benzer kazanın yaşandığı belirtildi.

    Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı #1

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı #2

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı #3

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı #4

    Eskişehir kurtarma aracı, kamyonla kafa kafaya çarpıştı #5

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