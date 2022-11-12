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    Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

    11 ilde gayrimenkul dolandırıcılığı yaparak dijital bankacılık üzerinden insanları dolandıran şahıslar için operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 12.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:27
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    Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçu tespiti için harekete geçildi.

    Eskişehir merkezli olan ve İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa’nın Akhisar ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya’da, toplamda 42 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında 41 adrese operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 10’u kadın 30 şüpheli yakalandı

    Dolandırıcıların, vatandaşlara ait gayrimenkulleri yüksek fiyattan satma vaadinde bulunarak çeşitli bahaneler sunduğu, mağdurların telefonlarına indirdikleri internet bankacılığı uygulamasından kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

    Geliştirdikleri bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    20 kişi cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre; hakim karşısına çıkan 10’u kadın 30 şüpheliden 20’si, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı #1

    Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı #2


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