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Eskişehir merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 22 milyon 882 bin TL'ye el koyuldu

Eskişehir merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 22 milyon 882 bin TL'ye el koyuldu Sosyal medya üzerinden ilan vererek fuhuş yaptırdığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı belirlenen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira idari para cezası uygulandı.