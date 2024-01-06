DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü eğlence mekanlarında para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti..

Harekete geçen ekipler, Eskişehir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de ‘Barbie-ES’ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi.

18 şüpheli gözaltına alındı

Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü.

Kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar

Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Şüphelilerin kullandığı 7 otomobile el konulurken, soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)