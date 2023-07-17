Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılığı: 6 gözaltı Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA

Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Ekipler vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk dolandırıcılığına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 6 kişiyi şüpheli olarak belirleyip, takibe aldı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerinden müşteri bulma vaadiyle para aldığı ve birden fazla kişiye kiralayıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in yanı sıra Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlarla 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi.