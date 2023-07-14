Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: Şüpheliler yakalandı Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda dijital materyaller ve tüfek ele geçirdi. Yakalananlara verilen ceza belli oldu.

AA

Güvenlik güçleri, bir fuhuş çetesini daha çökertti.

Eskişehir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarını işledikleri belirtilen 14 şüpheli hedefteydi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri operasyonda yer aldı.

7 ilde fuhuş operasyonu

Operasyonlar, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da da gerçekleştirildi.

Şüpheliler M.B, A.B, M.A, C.Ö.T, Ş.N.K, R.A.B, R.Ç, H.I.C, U.B, M.S.T, B.Y, Y.A, M.A. ile M.C.T'ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Şüphelilere 110 bin lira para cezası verildi

Soruşturma sürecinde çok sayıda mağdura ulaşılıp ifadesi alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere toplam 110 bin lira idari para cezası verildi.

Sistem odası tespit edildi

Polis ekipleri operasyon kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık işlemlerinde sistem odası olarak kullanıldığı belirlenen bir villada yaptığı aramada çok sayıda bilgisayar ve kullanılmamış sim karta el koydu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.