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    Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

    Mersin, Kırklareli ve Eskişehir'de fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 17:53
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    Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

    Ülke genelinde fuhuş çetelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir merkezli Mersin ile Kırklareli'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlarda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarını işledikleri iddia edilen N.B., M.İ, A.D. ile C.E. gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

    2 TUTUKLAMA

    Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama #1

    Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama #2

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