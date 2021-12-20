Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Mersin, Kırklareli ve Eskişehir'de fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 4 şahsın gözaltına alınmasının ardından 2 kişi tutuklandı.

Ülke genelinde fuhuş çetelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir merkezli Mersin ile Kırklareli'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarını işledikleri iddia edilen N.B., M.İ, A.D. ile C.E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Niyazi B. ve Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.





