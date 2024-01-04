Eskişehir sokakları başıboş köpeklere kaldı! Vatandaşlar endişeli... Eskişehir sokaklarında gözüken ve yoldan geçen arabalara havlayan sokak köpekleri, vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

İHA

Türkiye genelinde başıboş sokak köpekleri sorun teşkil etmeye devam ediyor.

Birçok canın hayattan koparılmasına neden olan köpekler, Eskişehir sokaklarını sarmış durumda.

Tepebaşı ilçesi Ulus Anıtı çevresinde geçtiğimiz gün bazı başıboş köpekler, görenlerin dikkatini çekti.

Yol ortasında dolaşan köpekler tedirgin etti

Sahipsiz olduğu tahmin edilen köpeklerin, İsmet İnönü-1 Bulvarı’ndan araçların geçtiği sırada yola çıkarak havladığı görüldü.

Köpeklerin bilinçsiz olarak yol ortasında dolaşma görüntüleri çevreye tedirginlik veriyor.

Söz konusu noktadan geçen vatandaşlar, başıboş dolaşan köpeklerin havlama gibi saldırgan davranışlarının kendileri adına rahatsız edici olduğunu ifade ederken, yetkililerden bu köpekler hakkında bir çözüm üretmeleri gerektiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)