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- Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polis ekiplerinin, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şahsa yönelik operasyonunun ardından 1 kişi tutuklandı.
- DHA
- 11.02.2021 - 17:09
- Güncelleme : 11.02.2021 - 17:17
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen U.B. ve M.D., polisin operasyonuyla Orhangazi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 6,58 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.Soruşturma sürüyor.