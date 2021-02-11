Euro
8.5378
-0.23%
Dolar
7.0203
-0.53%
Altın
416.06
-0.43%
Borsa
1.548
0.04%
Bitcoin
333.850
3.67%
EXEN Coin
17.81
6.90%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Polis ekiplerinin, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şahsa yönelik operasyonunun ardından 1 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kimlikleri belirlenen U.B. ve M.D., polisin operasyonuyla Orhangazi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 6,58 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #1

    Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #2

    Eskişehir’de 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir