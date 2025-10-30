Eskişehir'de 10 adet elektrik sayacını çalan şüpheli yakalandı

- Eskişehir'de 10 adet elektrik sayacını çalan M.K. ve bu sayaçları satın alan hurdacı N.K., polis tarafından yakalandı.
- Ele geçirilen çalıntı sayaçlar, ilgili kurum yetkililerine teslim edildi.
- M.K. adliyeye sevk edilirken, her iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de suçla mücadele devam ediyor.
Özel bir elektrik dağıtım şirketine ait 10 adet elektrik sayacı 27 Ekim 2025 tarihinde çalındı.
Şirket yetkililerin müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olayın şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Şüphelinin çaldığı sayaçları ise N.K. isimli hurdacıya sattığı belirlendi.
YAKALANDILAR
Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, M.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen çalıntı elektrik sayaçlarının ilgili kurum yetkililerine geri teslim edildiği öğrenildi.