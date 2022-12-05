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    Eskişehir’de 100 bin liralık sondaj borusu çalındı

    100 bin TL değerindeki 23 adet çalıntı sondaj borularını aldığı tespit edilen hurdacı tutuklandı.
    • 05.12.2022 - 09:15
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    Eskişehir’de 100 bin liralık sondaj borusu çalındı

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Yürükkaracaören Mahallesi’nde taşeron firma sahibi H.K.’ye ait 100 bin TL değerindeki 23 adet sondaj borusu, bırakıldığı yol güzergahından çalındı.

    Olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelinin daha önce de aynı yerden 50 adet sondaj borusu çaldığı anlaşıldı.

    Çalıntı borular, hurdacıda çıktı

    Jandarma tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde çalıntı sondaj boruları Emek Mahallesi’ndeki bir hurda dükkanında ele geçirildi.

    Çalıntı malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

    Tutuklandı

    İHA’nın haberine göre çalıntı malzemeyi alan işletme sahibi Ö.F.S. gözaltına alındı.

    Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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