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- Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Define bulmak amacıyla iş makinesi ile birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
- DHA
- 25.08.2021 - 15:51
- Güncelleme : 25.08.2021 - 16:25
Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Gece yarısından sonra, saat 01.00 sıralarında, şüpheliler C.D., A.K. ve M.B., birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
3 METRE DERİNLİĞİNDE, 2 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR KAZILDI
Bölgeye iş makinesiyle gelen şahısların, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.