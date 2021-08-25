Euro
9.867
-0.26%
Dolar
8.399
0.02%
Altın
482.62
-0.85%
Borsa
1.456
-0.65%
Bitcoin
404.345
-1.39%
EXEN Coin
26.15
-5.93%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

    Define bulmak amacıyla iş makinesi ile birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

    Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Gece yarısından sonra, saat 01.00 sıralarında, şüpheliler C.D., A.K. ve M.B., birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    3 METRE DERİNLİĞİNDE, 2 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR KAZILDI

    Bölgeye iş makinesiyle gelen şahısların, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı tespit edildi.

    Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü #2

    Eskişehir’de 1’inci derece sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir