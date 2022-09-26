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    Eskişehir'de 2 akrabalarını katleden baba ve oğulları adliyede

    Tepebaşı ilçesinde evlerini bastıkları akrabalarını pompalı tüfekle öldüren İsmail A. ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi.
    • 26.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:33
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    Eskişehir'de 2 akrabalarını katleden baba ve oğulları adliyede

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akraba cinayeti yaşandı.

    Olayda, İsmail A. isimli şahıs, çocukları Beytocan A. ve Baran A. ile akrabaları Volkan Şener ve Polat Gezgin'in evine zorla girdi.

    Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evdeki arbedede İsmail A. ve oğulları, pompalı tüfekle ateş açtı.

    2 yaralı hayatını kaybetti

    Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Volkan Şener ile Polat Gezgin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

    Baba ve çocukları adliyeye sevk edildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerince yakalanan baba ve 2 oğlu, gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A. ile oğulları Beytocan A. ve Baran A., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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