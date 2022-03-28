2 hırdavat dükkanı ile 6 araç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yanıcı madde ile ateşe verildi. Çıkan yangında iş yerleri ile araçlarda zarar meydana geldi.

Eskişehir’in Alpu ilçe merkezinde bugün saat 04.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi 2 hırdavat dükkanına yanıcı madde atarak ateşe verdi.

Şüpheli, daha sonra ilçenin farklı mahallelerinde park halinde bulunan 2 traktör, 2 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobili de yakarak kaçtı.

Alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü. İş yerleri ev araçlarda zarar meydana geldi.

“BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM”

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, olayı gerçekleştiren şüphelinin ilçeden olmadığını düşündüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“62 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını gördük.

Eskişehir’de 2 hırdavat dükkanı ile 6 araç ateşe verildi VİDEO











“BİLİNÇLİ OLARAK YAPILAN BİR OLAY”

Kundaklayanın ilçeden bir kişi olmadığını düşünüyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay.”





“YAKMAYA ÇALIŞMIŞ AMA YAKAMAMIŞ”

Traktörü ateşe verilen Hakan Ertunç ise kimseyle husumeti bulunmadığını ifade ederek, "Adam mazot döküp ateşe vermiş. Yakmaya çalışmış ama yakamamış. Komşuların arabasını falan hep yakmış. Çarşıya gittik gördük, dükkanları da yakmış. Bizim bir hasmımız, düşmanımız yok. Kim yaptı, bilmiyoruz." diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.