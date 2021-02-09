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- Eskişehir’de 2 şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
Eskişehir’de 2 şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı
Sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanarak tutuklandı.
- DHA
- 09.02.2021 - 17:16
- Güncelleme : 09.02.2021 - 17:21
Ülke genelinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti.
İki şüpheli S.F. ve S.I., ekipler tarafından takibe alındı.
ÜST ARAMASI YAPILDI
Polisin operasyonuyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 2,58 gram metamfetamin ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.