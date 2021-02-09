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    Eskişehir’de 2 şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı

    Sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:21
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    Eskişehir’de 2 şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı

    Ülke genelinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti.

    İki şüpheli S.F. ve S.I., ekipler tarafından takibe alındı.

    ÜST ARAMASI YAPILDI

    Polisin operasyonuyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 2,58 gram metamfetamin ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir’de 2 şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı #1

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