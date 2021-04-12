Eskişehir'de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, maden işletme şantiyesinden çalındığı tespit edilen 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği ele geçirildi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü Kızılcaören Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada, şüphe üzerine minibüsü durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 40 BİN LİRA

Araç içinde yapılan aramada, yaklaşık 40 bin lira değerinde 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği bulundu.

Araçtaki Ş.M., F.Ü., İ.İ., B.K. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kablo ve kalorifer peteklerinin, maden işletmesi şantiyesinden çalındığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 4 bin 300 lira ceza kesildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.













