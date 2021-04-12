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    Eskişehir'de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

    Eskişehir'de, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, maden işletme şantiyesinden çalındığı tespit edilen 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:42
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    Eskişehir'de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

    Eskişehir Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü Kızılcaören Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada, şüphe üzerine minibüsü durdurdu.

    PİYASA DEĞERİ 40 BİN LİRA

    Araç içinde yapılan aramada, yaklaşık 40 bin lira değerinde 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği bulundu.

    Araçtaki Ş.M., F.Ü., İ.İ., B.K. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kablo ve kalorifer peteklerinin, maden işletmesi şantiyesinden çalındığı tespit edildi.

    Eskişehir de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #1

    PARA CEZASI KESİLDİ

    İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 4 bin 300 lira ceza kesildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

    Eskişehir de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #2

    Eskişehir de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #3

    Eskişehir de 2 ton kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #4

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