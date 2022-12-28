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- Eskişehir'de '20 liralık kazak' izdihamı
Eskişehir'de '20 liralık kazak' izdihamı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satılan kazakları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.
- 28.12.2022 - 14:36
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesinde ucuza satılan kazaklar sebebiyle izdiham yaşandı.
Bir seyyar satıcı tarafından 20 liraya satışa sunulan kazaklar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Yoğunluk oluştu
İHA'nın aktardığına göre ucuza kazak almak isteyen insanlar yoğunluk oluşturdu.