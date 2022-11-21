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    Eskişehir’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kaçak alkol ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen tankerde kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 22 bin litre akaryakıta el koydu.
    • 21.11.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:51
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    Eskişehir’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Türkiye genelinde kaçak alkol ile mücadele devam ediyor...

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Plakası tespit edilen tanker, kent girişinde takibe alınarak durduruldu.

    22 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu

    Tankerde, kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 22 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, tanker sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Eskişehir’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1


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