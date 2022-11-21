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Eskişehir’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir’de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak alkol ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen tankerde kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 22 bin litre akaryakıta el koydu.