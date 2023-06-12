Eskişehir'de 24 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Suat Akarsu, dün gece, bir süre alkol aldı ve aralarında önceden husumet olduğu belirtilen 54 yaşındaki Erol A.’nın Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine gitti.
İddiaya göre, sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti.
Oğlu bıçakladı
Sesleri duyup evden aşağı inen Erol A.'nın 19 yaşındaki oğlu Emir Efe A., arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı.
İhbarla, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akarsu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İkisi de adliyeye sevk edildi
Polis ekipleri, Erol A. ve cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Emir Efe A.'yı olay yerinde gözaltına aldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.