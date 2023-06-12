Eskişehir'de 24 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü Bir genç, alkol alıp kapısına gittiği husumetlisi ve onun oğlu ile 'küfürleşme' nedeniyle tartıştı. Çıkan arbedede genç, bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

DHA Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Suat Akarsu, dün gece, bir süre alkol aldı ve aralarında önceden husumet olduğu belirtilen 54 yaşındaki Erol A.’nın Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti. Oğlu bıçakladı Sesleri duyup evden aşağı inen Erol A.'nın 19 yaşındaki oğlu Emir Efe A., arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı. İhbarla, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akarsu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkisi de adliyeye sevk edildi Polis ekipleri, Erol A. ve cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Emir Efe A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.