Eskişehir'de 2’nci kattan kafenin tentesine düştü: Şahsın, alkollü olduğu öğrenildi 8 katlı bir apartın 2’nci katından binanın altındaki kafenin tentesine düşen ve alkollü olduğu iddia edilen yaralı şahıs, itfaiye tarafından aşağıya indirildi.

Göster Hızlı Özet Eskişehir'de bir apartın 2. katından kafenin tentesine düşen ve alkollü olduğu iddia edilen Alican A., itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen ekipler, tentede hareket edemeyen yaralıyı sedyeyle indirerek hastaneye sevk etti.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir öğrenci apartında meydana gelen olayda, apartın 2’nci katında bulunan 23 yaşındaki Alican A. isimli şahıs bahse konu binanın altında bulunan kafenin tentesine düştü. Gencin, alkollü olduğu öne sürüldü. YARDIMINA İTFAİYE KOŞTU Tente üzerinde hareket edemeyen yaralı şahıs için olay yerine ihbar üzerine itfaiye, Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin merdiven uzattığı kafe üzerine, görevli itfaiye erlerince yaralı sedyeye bindirildi. ŞAHSIN SAĞLIK DURUMU İYİ Şahsın itfaiye tarafından kurtarılma anı dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye tarafından yere indirilen şahıs Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafe boşaltılırken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri İzmir'deki kazada yaralanan 11 yaşındaki Rüzgar hayatını kaybetti

İstanbul'da pencereden sürünerek girdiği iş yerinden hırsızlık yaptı

Kahramanmaraş depremlerinde 92 öğrencisini kaybetti