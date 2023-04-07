Eskişehir’de 3 Afgan’a 43 bin lira para cezası kesildi

İHA
Eskişehir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolüne çıktı.
Denetim esnasında Afganistan uyruklu 3 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.
Birinden sahte evrak çıktı, diğerleri herhangi bir belge veremedi
Şahıslardan 1’inin beyan ettiği kimliğin sahte olduğu tespit edildi.
Diğer 2 şahsın resmi herhangi bir belgesinin bulunmadığı anlaşıldı.
43 bin 230 TL idari para cezası uygulandı
Afganistan uyruklu 3 şahsa, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ihlali nedeniyle toplam 43 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca Cumhuriyet savcısının talimatıyla sahte kimlik beyan eden şahıs hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.