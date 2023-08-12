İHA
Eskişehir’de bir apartmana hırsız dadandı.
Odunpazarı ilçesinde bulunan bir apartmana hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.
Apartman girişindeki güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birisi, el hareketi çekti.
O görüntüleri izleyenlere 'Pes' dedirtti.
3 şüpheli yakalandı
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çakışmaları sonucunda çok sayıda hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen İ.A., F.İ. ve E.C. isimli kadın şüpheliler, yakalandı.
Tutuklandılar
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.