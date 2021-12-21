Eskişehir’de, 314 litre sahte içki ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişlere konulan 314 litre sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iş yerlerinde sağlıksız koşullarda içki üretilip satıldığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen baskınlarda, çoğu plastik şişelere doldurulmuş 314 litre sahte içki ele geçirildi.

22 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 22 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak ve merdiven altı yerlerde üretilen, içeriği belli olmayan içeceklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA

Açıklamada, "Bu tür davranışlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu şekil üretim yapanlar hakkında da ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kararlılıkla soruşturmalar yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.