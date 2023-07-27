Eskişehir'de ağaç devrildi: 3'ü çocuk 11 kişi altında kaldı Tepebaşı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında 3'ü çocuk 11 kişi kaldı.

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İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bulunan Gondol İskelesi'ne şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç devrildi.

3'ü çocuk 11 kişi ağacın altında kaldı

Akşam saatlerine doğru yaşanan olayda 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 11 kişi ağacın altında kaldı. Kimsenin yara almadığı öğrenilirken, çocuk yolcuların ince dalların arasında kaldığını söyleyen vatandaşlar, gövdenin tamamen kopmaması ve kalın bir parçanın kendilerine denk gelmemesi sayesinde büyük bir faciadan dönüldüğünü aktardı. Ağacın devrilmesi sonucu gondol seferleri geçici olarak durdurulurken, belediye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra temizleme çalışmalarına başlandı.

Ağacın altında kalanlar çıkarıldı

Öte yandan ağacın altında kalan yolcular tahliye edilirken, hiçbir şey olmamış gibi gondola binip tur atmaya devam eden vatandaşlar şaşkınlığa neden oldu.

Denizli'den Eskişehir'i gezmeye gelen Veli Baş,

Gezmeye geldik, sıra bekliyorduk. Rüzgar çok şiddetliydi ve bunun şiddetiyle ağaç bizim üzerimize devrildi. Altında kalabilirdik. Allah'tan bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız vardı. Çok şükür kurtulduk.

dedi.

Ağacın altında kalan yolculardan Necati Söyleyici ise,

Yaklaşık 8-10 kişi vardı. Aksilik budur ki 2-3 tane de çocuk vardı. Çocuklar ince dalların altında kaldı. Biraz büyük bir gövdeye denk gelmiş olsaydı felaket yaşanabilirdi. Gövde tamamen kopmadığı için insanların üzerine düşmedi.

ifadelerini kullandı.