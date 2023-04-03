Eskişehir'de ağzındaki sigarayla iş adamını ayağından vurdu Eskişehir’de aracına binmek üzere iş yerinden çıkan İsmail Ç., kendisini bekleyen şahıs tarafından ayağından vuruldu. Ayrıca kurşunlamada şahsın sigara içerek rahat bir biçimde olayı gerçekleştirmesi dikkat çekti.

İHA Eskişehir'de İsmail Ç. isimli şahıs sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak üzerindeki iş yerinden 34 CVK 505 plakalı aracına binmek üzere çıktı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıs, sigara içerek İsmail Ç.’nin çıkmasını dakikalarca bekledi. İş yerinden çıkmasını sigara içerek bekledi: Sağ ayağına ateş etti İsmail Ç.’nin çıkmasıyla şahıs hareketleniyor. İsmail Ç.’nin yanından geçen şüpheli, daha sonra geri dönerek belinden çıkardığı tabanca ile İsmail Ç.’nin sağ ayağına ateş edip, olay yerinden yaya olarak kaçıyor. Ayağındaki yarayla şahsın arkasından bir müddet bakan İsmail Ç., arabasına yaslanarak ayakta güçlükle durabiliyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.