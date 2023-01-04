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    Eskişehir'de alkol şişesiyle taksiye binmek istedi

    Alkol şişesiyle taksiye binmek isteyen alkollü şahıs ve kabul etmeyen taksi şoförü arasında başlayan tartışmada alkollü şahıs, taksiciler tarafından darbedildi.
    • 04.01.2023 - 10:59
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:06
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    Eskişehir'de alkol şişesiyle taksiye binmek istedi

    Eskişehir’de dün akşam, 18.10 sıralarında alkollü şahıs ve taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

    Kimliği belirsiz genç, elinde alkol şişesiyle taksiye binmek istedi.

    Bunun üzerine tepki gösteren taksi şoförüne şişeyle vuran genç, diğer taksiciler tarafından darbedildi.

    Kavganın ardından taksi şoförü yoluna devam ederken ihbar üzerine yaralı müşteri için olay yerine ekipler geldi.

    "Neden dövdüklerini bilmiyorum"

    Taksiciye saldırdıktan sonra aldığı darbeler üzerine olay yerinden uzaklaşan E.Ç., "Taksiciler dövdü beni. Neden dövdüklerini bilmiyorum, sadece taksiye binmek istemiştim." dedi.

    Eskişehir de alkol şişesiyle taksiye binmek istedi #1

    Dayak yedi uyukladı

    Olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen E.Ç., sağlık ekipleri gelene kadar bir esnafın verdiği sandalye üzerinde uyukladı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

    Şoföre vurduğu için darbedildi

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre E.Ç., kendisini aracına almayan sürücüye sinirlenerek kafasına elindeki içki şişesi ile vurarak yaraladı.

    Neye uğradığını şaşıran sürücü de kendisini savunup alkollü şahsı darbetti.

    Saldırgan gözden kayboldu

    İHA'nın haberine göre, ağzı burnu kanayan saldırgan genç, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Eskişehir de alkol şişesiyle taksiye binmek istedi #2


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