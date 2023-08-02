Eskişehir'de alkollü gençler birbirine girdi: 1 ölü Alkol alan arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İçki yine şişede durduğu gibi durmadı, bu kez 18 yaşındaki bir gencin hayatını kararttı.

Eskişehir’in Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak’ta alkollü olduğu iddia edilen grup arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaraladı

Yaşanan arbede sırasında Doğan Çiftçi ile Y.E. (19), birlikte içki içtikleri M.T.'nin (24) bıçaklı saldırısında yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

18 yaşındaki genç öldü

Durumu ağır olan Doğan Çiftçi, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi süren Y.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gece yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis, kaçan şüpheli M.T.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken; şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.