Eskişehir'de alkollü gençler birbirine girdi: 1 ölü

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İçki yine şişede durduğu gibi durmadı, bu kez 18 yaşındaki bir gencin hayatını kararttı.
Eskişehir’in Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak’ta alkollü olduğu iddia edilen grup arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaraladı
Yaşanan arbede sırasında Doğan Çiftçi ile Y.E. (19), birlikte içki içtikleri M.T.'nin (24) bıçaklı saldırısında yaralandı.
İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.
18 yaşındaki genç öldü
Durumu ağır olan Doğan Çiftçi, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tedavisi süren Y.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cinayet zanlısı yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gece yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Polis, kaçan şüpheli M.T.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken; şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.