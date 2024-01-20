Eskişehir'de alkollü magandalar mahalleliyi isyan ettirdi

İHA
Türkiye'nin dört bir yanındaki magandalar dehşet saçmaya devam ediyor.
Olay bu kez Eskişehir'de yaşandı.
Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor.
Aracın üzerine çıkıp yüksek sesle konuşuyorlar
Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor.
Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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