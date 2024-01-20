Eskişehir'de alkollü magandalar mahalleliyi isyan ettirdi Bir sitenin yakınlarında araç içinde oturarak alkol tüketen ve gürültü yapan şahıslar, bölge halkına rahatsızlık veriyor.

İHA

Türkiye'nin dört bir yanındaki magandalar dehşet saçmaya devam ediyor.

Olay bu kez Eskişehir'de yaşandı.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde şehir manzarasına karşı araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler, çevredeki evlerde oturan vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor.

Aracın üzerine çıkıp yüksek sesle konuşuyorlar

Yüksek sesli müzik yayını yaparak bağıran ve halay çeken kişiler, bölge halkını aynı zamanda tedirgin de ediyor.

Söz konusu kişilerin, bölgede yaşayan vatandaşlara ait araçların üstüne çıkarak yüksek sesle konuştuğu da iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)