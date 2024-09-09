Eskişehir'de alkollü sürücü aracıyla apartman bahçesine uçtu

İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafiğe çıkan Levent Y., Gökmeydan Mahallesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol kenarındaki duvara çarpan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu.
ARACIYLA APARTMAN BAHÇESİNE UÇTU
Yaklaşık 2 metre yüksekten düşen hafif ticari araç, apartman bahçesinde ters şekilde kaldı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan kotrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, apartmanda ve bahçesinin çevresinde hasar oluştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış