Eskişehir'de alkollü sürücü aracıyla apartman bahçesine uçtu
İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafiğe çıkan Levent Y., Gökmeydan Mahallesi üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki duvara çarpan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu.

ARACIYLA APARTMAN BAHÇESİNE UÇTU

Yaklaşık 2 metre yüksekten düşen hafif ticari araç, apartman bahçesinde ters şekilde kaldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kotrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, apartmanda ve bahçesinin çevresinde hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Editör