Eskişehir’de ambulansın karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Kentte yaşanan zincirleme trafik kazasında, beton mikseri, belediye otobüsü, şehirler arası yolcu otobüsü ve ambulans birbirine girdi.

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DHA

Eskişehir'de korku dolu anlar yaşandı.

Ali Topal yönetimindeki beton mikseri iddiaya göre şerit değiştirirken, Ziver Can idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Kontrolden çıkan beton mikseri daha sonra önündeki ambulansa çarptı. Ambulans ise önündeki belediye otobüsüne çarptı.

14 kişi yaralandı

Kazada beton mikserinin sürücüsü Topal, ambulansta bulunan 4 sağlık personeli ve yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

"Şoför kendini kurtarabilmek için manevra yaptı"

Kaza esnasında yolcu otobüsünde bulunan bir vatandaş ise şoförün hamlesi sayesinde otobüsün devrilmediğini belirterek, “Şoföre teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Arabayı yan yatmaktan kurtardı ve yolda tuttu. Şoför kendini kurtarabilmek için manevra yaptı ama yolcular fazla sarsılmadı. Yolcuların hepsi sakindi çok şükür bir şey olmadı.” dedi.