Petrol
89.59
-0.21%
Euro
19.3161
0.09%
Dolar
18.6196
0.13%
Altın
1.056
0.32%
Borsa
4525
0.40%
Bitcoin
318.920
1.24%
BTXN Coin
6.55
-2.81%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Eskişehir'de anahtarını unutan kadın 5'inci kattan düştü

    Bir apartmanın 5'inci katında oturan 60 yaşındaki kadın, anahtarını unuttuğunu fark edince havalandırmadan evine geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
    • 18.11.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de anahtarını unutan kadın 5'inci kattan düştü

    Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, semt pazarından dönen 60 yaşındaki kadın, anahtarını evde unuttuğunu fark etti.

    Bunun üzerine apartman içindeki merdivenlerde bulunan pencereden kendi balkonuna geçmeyi deneyen Eyiol, dengesini kaybederek 5’inci kattan aşağı düştü.

    Yaralı hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, apartman girişindeki beton zemine çakılan 60 yaşındaki Asuman Eyiol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Eyiol’un cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Cenazesi defnedildi

    Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asuman Eyiol toprağa verildi.

    Eskişehir de anahtarını unutan kadın 5 inci kattan düştü #1

    Eskişehir de anahtarını unutan kadın 5 inci kattan düştü #2


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    İzmir'de pitbull cinayetine 6 yıla kadar hapis istemi
    3. Sayfa

    İzmir'de pitbull cinayetine 6 yıla kadar hapis istemi

    Meteoroloji'den 39 kente sarı kodlu uyarı
    Gündem

    Meteoroloji'den 39 kente sarı kodlu uyarı

    Görüş Bildir