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- Eskişehir'de anahtarını unutan kadın 5'inci kattan düştü
Eskişehir'de anahtarını unutan kadın 5'inci kattan düştü
Bir apartmanın 5'inci katında oturan 60 yaşındaki kadın, anahtarını unuttuğunu fark edince havalandırmadan evine geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
- 18.11.2022 - 13:06
- Güncelleme : 18.11.2022 - 13:33
Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, semt pazarından dönen 60 yaşındaki kadın, anahtarını evde unuttuğunu fark etti.
Bunun üzerine apartman içindeki merdivenlerde bulunan pencereden kendi balkonuna geçmeyi deneyen Eyiol, dengesini kaybederek 5’inci kattan aşağı düştü.
Yaralı hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, apartman girişindeki beton zemine çakılan 60 yaşındaki Asuman Eyiol’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Eyiol’un cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazesi defnedildi
Vişnelik Mahallesi Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asuman Eyiol toprağa verildi.