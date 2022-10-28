Eskişehir’de anne katiline indirimli 20 yıl hapis

Aynı evde yaşadığı annesini aralarında çıkan tartışmada tabancayla başına ateş ederek öldüren zanlıya, “haksız tahrik” ve “iyi hal indirimi” ile 20 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan Adem Töre (40), geçen yıl 21 Haziran'da, birlikte yaşadığı annesi Mübeyyen Töre ile tartıştı.

Evde bulunan tabancayı alan Adem Töre, annesini başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekipleri Mübeyyen Töre’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karar duruşması

Gözaltına alınan Adem Töre, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında “ömür boyu hapis” istemiyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan Adem Töre, dün karar duruşmasına çıktı.

“Pişmanım”

Mahkemede son savunmasını yapan Adem Töre, uzun süredir psikolojik sorunları olan annesine baktığını ve olay gecesi borçları nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Suç işleme kastım yoktur. Uzun süredir anneme bakıyordum. Annem psikolojik tedavi görüyordu, hırçın bir kişiliği vardı. Ben de çok bunalmıştım. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimi

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Adem Töre’ye, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası verirken, "haksız tahrik" ve "iyi hal indiri" ile cezayı 20 yıla indirdi.