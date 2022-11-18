Eskişehir'de annesini öldüren çocuğa 19 yıl, azmettiren babasına müebbet istemi

Eskişehir'de annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkında soruşturma tamamlandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, 19 Mayıs'ta evine gelen, babası Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp kaçtı.

Polis, İ.A. ile Erkan A.'yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan İ.A. ile Erkan A. tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp 3 komşusunu yaralayan İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Annesine öldüren çocuğa 19 yıl hapis

Hazırlanan iddianameyle baba ve oğlu için Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dava açıldı. İddianamede, İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Azmettiren babasına ağırlaştırılmış müebbet

Ayrıca Bor'un, 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cep telefonunda tehdit mesajları bulundu

İddianamede; İ.A.'nın babası Erkan A.'nın, 1 yıl önce anlaşmalı boşandığı eşi Serap Bor'u, attığı mesajlarla tehdit ettiği belirtildi.

Erkan A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, Bor'a hitaben, 'Senin kırdığın krediyi ben ödemem ödemeyeceğimde, göreceksin ödenmem de o parayı ben harcadıysam ben öderim, ben harcamadığım için ben ödemeyeceğim, nereye gidersen, ne yaparsan yap bunu sen de bileceksin ama ödeyecek vaktin de kalmayacak zaten de bekle' diye tehdit mesajları gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca iddianamede, Serap Bor'un anlaşmalı boşanma davasının ardından babasında olan çocuğu İ.A.'nın velayetini almak için avukatı aracılığıyla verdiği dilekçelerde, Erkan A. tarafından tehdit edildiğini belirterek, 'Seni İ.A.'ya vurduracağım, seni sakat bırakacağım' dediği ve çocuğunun yanlış ve hatalı büyüdüğünü de belirttiği bilgisine yer verildi.

"Sinirlendim, yakın mesafeden ateş ettim"

İ.A., ifadesinde, annesi Serap Bor'u M.T. isimli erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

Eve konuşmak için gittiğini öne süren İ.A., "Olay günü annemin bir adamla ilişkisi olduğunu düşünerek konuşmak için evine gittim. Annem evde yoktu. Anneannemler komşularıyla ekmek yapıyordu. Bu sırada yemek yiyip annemi bekledim. Annem geldiğinde ilişkisi olduğu adamı sordum, o da bana 'Size ne?' dedi. Ben de sinirlendim ve dayımın evde tüfeği olduğunu hatırladım. Yanımda daha önceden aldığım 4 fişek, tüfeğin içinde 2 tane olmak üzere toplam 6 fişek vardı. Tüfeği aldım koridorda tartıştığım annemle karşılaştık. Yakın mesafeden ateş ettim sonra ekmek yapan anneanneme 4 el ateş ettim. Komşu kadınlara gelip gelmediğini bilmiyorum. O panikle kaçtım, tüfeği de evin karşısındaki bir arsaya attım. 2 saat otobüs durağında oturdum. Sonra annemi merak ettim eve doğru gelirken polis beni yakaladı. Babamın bu olaydan haberi, ilişkisi yok, annemi öldürme kastım yoktu. Konuşmaya gitmiştim, pişmanım." dedi.

"Birlikte Antalya'ya gidecektik"

Erkan A. ise oğlu İ.A.'yı azmettirdiği iddialarını kabul etmedi.

Savcılıkta verdiği ifadesinde, oğlu İ.A. ile Eskişehir'de buluşup Antalya'ya gitmeyi planladıklarını belirten Erkan A., "Serap Bor ile 1 sene önce boşandık. Tır şoförlüğü yapıyorum. 15 Mayıs günü küçük oğlunu da alarak yola çıktım. Oğlum İ.A.'yı da olay günü Eskişehir'de buluşmak üzere Emirdağ'dan çağırdım. Buradan Antalya iline gezmeye gidecektik, ben daha Eskişehir'e gelmeden arkadaşım arayarak oğlum İ.A.'nın kendi annesini ve yanındaki 2-3 kişiyi vurduğunu söyledi. Kesinlikle oğlumu yönlendirmedim. Ancak oğlum İ.A., annesinin M.T. isimli şahısla görüştüğünü duyduğunu ve bu nedenle annesine sinirli olduğunu biliyorum, hakkımdaki iddialar gerçek değildir." diye konuştu.

"Gönül ilişkimiz yok"

İ.A.'nın annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.T. ise iddianamedeki ifadesinde, iddiayı yalanladı. Bor ve Erkan A.'yı aynı köyden olmaları nedeniyle tanıdığını kaydeden M.T., "Serap ile aramızda herhangi bir duygusal ilişki yoktur, bu husustaki söylentiler dedikodudur." dedi.

İlk duruşma kapalı görüldü

Öte yandan Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması kapalı olarak görüldü. Duruşmaya tutuklu İ.A. SEGBİS ile bağlanırken, tutuklu Erkan A. ile Serap Bor'un avukatları ile yakınları da katıldı.















