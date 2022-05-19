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    Eskişehir'de annesini öldüren çocuk, azmettirici babasıyla yakalandı

    Öz annesini pompalı tüfekle öldürüp evde bulunan 3 kadını yaralayan 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu öğrenilen babasıyla yakalandı. İkilinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
    • 19.05.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:00
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    Eskişehir'de annesini öldüren çocuk, azmettirici babasıyla yakalandı

    Eskişehir'in Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşanan dehşet, duyanlarda şok etkisi yaratmıştı.

    15 yaşındaki İ.A. isimli çocuk, 35 yaşındaki annesi Serap Bor'u pompalu tüfekle vurarak katletti.

    Ardından evde bulunan komşulara da ateş eden İ.A., 1’i ağır 3 kadını daha yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

    Azmettiricisi olan babasıyla yakalandı

    İHA'nın aktarımına göre, polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda yapılan çalışmalarla 15 yaşındaki cinayet şüphelisi İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. ile birlikte yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri sürüyor

    Olayın olduğu Fevziçakmak Mahallesi’nde yaya halde yakalanarak gözaltına alınan İ.A. ile babası Erkan A.’nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Eskişehir de annesini öldüren çocuk, azmettirici babasıyla yakalandı #1

    "Aileme kızdığım için kaçtım"

    Bir diğer yandan, yaklaşık 1 yıl önce ayrılan Erkan A. ile Serap Bor’un büyük çocukları olan 15 yaşındaki İ.A.’nın, 2020 yılının Eylül ayında evden kaçtığı öğrenildi.

    Arama kurtarma çalışmalarının 3’üncü gününde boş bir evde bulunan İ.A.’nın, “Aileme kızdığım için kaçtım.” dediği öğrenildi.

    Eskişehir de annesini öldüren çocuk, azmettirici babasıyla yakalandı #2


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