Eskişehir'de araç şarampole savruldu: 1 bebek 4 yaralı

Şoförünün, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden araç, şarampolde ters döndü. Aracın içinde bulunan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolu 4’ünci kilometresinde, Hamit Çalışkan kullandığı 16 AJT 511 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Bu etkiyle otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





















