Eskişehir'de arkadaş kavgası: Bıçakla yaraladı Kafede oturan iki arkadaş arasında yaşanan gerilimde taraflardan biri yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını bıçakladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtığı sırada çevredekiler tarafından yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Eskişehir'de hareketli dakikalar yaşandı. Odunpazarı ilçesinde öğlen saat 14.00 sıralarında bir kafede sesler yükseldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Süleyman C. ve Gökhan K., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını bıçakla yaraladı Gökhan K., cebinden çıkarttığı bıçakla, Süleyman C.'yi karnından yaraladı. Süleyman C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Gökhan K. olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekiler yere düşürdü Elindeki bıçakla koşarak uzaklaşmaya çalışan Gökhan K. ise çevredekilerin uyarısıyla yoldan geçen 2 kişi tarafından yere düşürülerek yakalandı. Olayın meydana geldiği kafenin de bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlisi ve çevredekilerce durdurulan Gökhan K., polis ekiplerine teslim edildi. Şahıs gözaltına alınırken, bir çöp kutusuna attığı bıçak da bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.