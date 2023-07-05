Eskişehir'de atı arkasından koşturan sürücü için gözaltı kararı Odunpazarı'nda atı minibüsüne bağlayarak arkasından koşturduğu anların görüntüleri paylaşılan sürücü hakkında "hayvana eziyet suçu" kapsamında gözaltı kararı verildi.

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DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde, minibüs sürücüsü, aracına at bağlayıp arkasından koşturdu.

Trafikteki başka sürücü de bu anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Hayvana eziyet suçundan gözaltı kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldığını ve minibüs sürücüsü hakkında 'Hayvana eziyet' suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamasında, "Eskişehir'de bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda, '14'üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde düzenlenen 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.