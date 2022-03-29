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- Eskişehir’de atık yakmak isterken, yanarak can verdi
Eskişehir’de atık yakmak isterken, yanarak can verdi
Bahçesindeki çöpleri topladıktan sonra yakan 84 yaşındaki Hasan Cavaş, üzerine sıçrayan ateşle alevler içinde kaldı. Kıyafetleri tutuşan Cavaş, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 29.03.2022 - 17:53
- Güncelleme : 29.03.2022 - 17:56
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki Hasan Cavaş, bahçesinde atık ve çöpleri toplayıp yakmak istedi.
Cavaş ateşi kontrol etmek isterken, atıklardan sıçrayan ateş kıyafetlerini tutuşturdu.
KOMŞULARIN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI
Bir anda alevlerin içinde kalan Cavaş’ın yardımına, komşuları koştu. Komşuların söndürme çabaları sonuçsuz kaldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipler, Cavaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cavaş'ın cansız bedeni, ambulansa alınarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.