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Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü, 2 atı araca bağlayarak trafiğe çıktı. Bağlı atları takip eden bir tay da aracın peşinden koştu.