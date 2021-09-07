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    Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

    Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü, 2 atı araca bağlayarak trafiğe çıktı. Bağlı atları takip eden bir tay da aracın peşinden koştu.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:55
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    Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde, 6 Eylül tarihinde öğle saatlerinde, trafikte seyir halinde olan bir kamyonete 2 atın iple bağlı olduğu görüldü.

    Aracın arkasına bağlı 2 atı, serbest şekilde koşan bir tay takip etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Trafiğin ortasında yaşanan manzara, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Kamyonet sürücüsünün atlı yolculuğu, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

    Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu #1

    Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu VİDEO

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Olayı gören vatandaşlar, atlara eziyet çektirildiğini belirterek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

    Kamyonet sürücüsü, atlarla birlikte trafikte ilerleyerek gözden kayboldu.

    Eskişehir’de, atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu #2

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