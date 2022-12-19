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    Eskişehir’de Ayşenur’u öldüren sevgilisi tutuklandı

    Kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı ile birlikte gözaltına alınan şüpheli ise serbest kaldı.
    • 19.12.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:08
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    Eskişehir’de Ayşenur’u öldüren sevgilisi tutuklandı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan 21 yaşındaki Hasan Fakıoğlu, dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede buluştu.

    Hasan Fakıoğlu, kendisi ile aynı yaşlarda olan Çolakoğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü.

    Tabancayla öldürdü

    Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan Fakıoğlu, tabancayla Ayşenur Çolakoğlu’nu başından vurdu.

    Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Eskişehir’de Ayşenur’u öldüren sevgilisi tutuklandı #1

    Sevgili ve arkadaşı gözaltında

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada, Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi Hasan Fakıoğlu ile evde bulunan arkadaşı M.Ç. gözaltına alındı.

    İfadesi alınan katil zanlısı Hasan Fakıoğlu ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir’de Ayşenur’u öldüren sevgilisi tutuklandı #2

    “Kazayla öldü”

    Şüpheli Hasan Fakıoğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü.” dedi.

    Ayşenur Çolakoğlu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Eskişehir’de Ayşenur’u öldüren sevgilisi tutuklandı #3

    Tutuklandı

    Çolakoğlu’nu çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldüren ve kuaförlük yaptığı öğrenilen Hasan Fakıoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

    Fakıoğlu ile birlikte olayın yaşandığı evde gözaltına alınan M.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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