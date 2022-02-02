Eskişehir'de babanın feryadı: Oğlumu yakalayın bırakmayın

İki çocuk babası genç adam babasının evini yaktı. Asker kaçağı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen gencin babası 'Dayanacak gücüm kalmadı, tutun geri bırakmayın' dedi.

Eskişehir'in Zafer Mahallesi'nde iki çocuk babası Mert Ş.E. (21) eşinden ayrı yaşarken bunalıma girdi.

Bunun sonucunda bir süre önce kaynanasının, ardından babasının evine de zarar verip bugünde kendi evini yaktı. Evden duman çıkması üzerine komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede evin her yanına yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

"TUTUN GERİ BIRAKMAYIN"

“Oğlum asker kaçağı, madde bağımlısı ve uzaklaştırması var. Tutun geri bırakmayın” diyen baba Sezgin Eriç, “Dün ailesinden ayrıldı. Bir ay süreyle uzaklaştırma aldı, ancak üç kez ihlal etti. Kaynanasının evini bastı, bizim evi bastı ve kendi evini kırdı döktü. Üç kez polis ekipleri tarafından ayrıldı. Ama şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben bıktım dayanamıyorum. Gücümüzde kalmadı. En son kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Engelli çocuğum var. İki gün sonra çocuğumun ameliyatı var, hangisiyle uğraşayım.

"ASKER KAÇAĞI, KİMSE İLGİLENMİYOR"

Çocuğum madde bağımlısı, ben tedavisinin yapılmasını istiyorum. Her yere yazı yazdım. Kimse ilgilenmedi. Asker kaçağı kimse ilgilenmiyor” diye yakalanması için yetkililere seslendi.