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    Eskişehir’de babayı öldürüp oğlunu bıçaklayan zanlıya 32 yıl ceza

    Tartıştığı babayı öldürüp, oğlunu ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, iyi hal indirimiyle 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 15:17
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    Eskişehir’de babayı öldürüp oğlunu bıçaklayan zanlıya 32 yıl ceza

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Selami Gümüş (64) ve oğlu Ali Gümüş (33), Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta karşılaştıkları Ali Baytekin (47) ile tartıştı.

    Çıkan kavgada Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Selami Gümüş’ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş’ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    6 GÜN SONRA ÖLDÜ

    Hastaneye kaldırılan Selami Gümüş, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

    Tedavisi tamamlanan Ali Gümüş ise bir süre sonra taburcu edildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Ali Baytekin hakkında, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

    Eskişehir’de babayı öldürüp oğlunu bıçaklayan zanlıya 32 yıl ceza #1

    “ELİNİ BELİNE ATMASINDAN KORKTUM”

    Bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Baytekin ile Gümüş Ailesi'nin yakınları katıldı.

    Mahkemede son savunmasını yapan sanık Ali Baytekin, “Olay günü Selami’nin yaralandığını, yere düştüğünde fark ettim. Yaralama ve öldürme gibi bir kastım yoktu. 11 aydır cezaevindeyim, vicdanen azap çekiyorum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay aniden gelişti, pişmanım. Ali’nin elini beline atmasından korktum.” dedi.

    Eskişehir’de babayı öldürüp oğlunu bıçaklayan zanlıya 32 yıl ceza #2

    32 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Mahkeme heyeti, sanık Ali Baytekin’i, baba Selami Gümüş’ü ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl, oğlu Ali Gümüş’ü yaralama suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

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