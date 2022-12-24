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- Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu
Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu
- 24.12.2022 - 07:23
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö.(28), iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.
Silahla döndü, tartıştığı çalışanı vurdu
Mekana silahlı dönen Onur Ö.(21), rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Ağır yaralı genç kurtarılamadı
DHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Çalışanı vuran zanlı gözaltında
Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.’yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.