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    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu

    Barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı iddia edilen kişi, artıştığı işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu’nu silahla öldürdü.
    • 24.12.2022 - 07:23
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    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu

     

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö.(28), iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

    Silahla döndü, tartıştığı çalışanı vurdu

    Mekana silahlı dönen Onur Ö.(21), rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

    Eskişehir de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu #1

    Ağır yaralı genç kurtarılamadı

    DHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Eskişehir de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu #2

    Çalışanı vuran zanlı gözaltında

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.’yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu #3

    Eskişehir de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu #4

    Eskişehir de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu #5


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