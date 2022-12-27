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Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Barlar sokağında gittiği mekandan çevreyi rahatsız ettiği için çıkarılan ve silahlı saldırı düzenleyip çalışanlardan birini öldüren Onur Özkaya, tutuklandı.