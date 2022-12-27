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- Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı
Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı
- 27.12.2022 - 14:39
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 24 Aralık’ta gece saatlerinde arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Özkaya (28), çevresine rahatsızlık verdiği iddiası ile dışarı çıkarıldığı mekana silahla döndü.
Etrafa rastgele ateş eden Özkaya, iş yeri çalışanlarından üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu’nu (21) göğsünden vurdu.
Ağır yaralanan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandı
DHA’nın haberine göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada yaralanan Onur Özkaya’yı sokakta gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Özkaya, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olan Egemen Rahmi Demircioğlu ise memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde toprağa verildi.
Üniversiteden taziye mesajı
Osmangazi Üniversitesi, Demircioğlu için taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu, uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileriz.” denildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.