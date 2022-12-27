Petrol
85.01
0.60%
Euro
19.8911
0.11%
Dolar
18.7148
0.28%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5498
-0.12%
Bitcoin
318.887
-0.21%
BTXN Coin
6.29
-3.23%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı

    Barlar sokağında gittiği mekandan çevreyi rahatsız ettiği için çıkarılan ve silahlı saldırı düzenleyip çalışanlardan birini öldüren Onur Özkaya, tutuklandı.
    • 27.12.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 24 Aralık’ta gece saatlerinde arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Özkaya (28), çevresine rahatsızlık verdiği iddiası ile dışarı çıkarıldığı mekana silahla döndü.

    Etrafa rastgele ateş eden Özkaya, iş yeri çalışanlarından üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu’nu (21) göğsünden vurdu.

    Ağır yaralanan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandı

    DHA’nın haberine göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada yaralanan Onur Özkaya’yı sokakta gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Özkaya, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olan Egemen Rahmi Demircioğlu ise memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde toprağa verildi.

    Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı #1

    Üniversiteden taziye mesajı

    Osmangazi Üniversitesi, Demircioğlu için taziye mesajı yayınladı. Taziye mesajında, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu, uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileriz.” denildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de barlar sokağındaki cinayet zanlısı tutuklandı #2


    Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti
    Futbol

    Galatasaray'da Kazımcan stadı koltuk değnekleriyle terk etti

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
    3. Sayfa

    Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

    Görüş Bildir