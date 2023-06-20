Eskişehir’de başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor Eskişehir’de bir site içerisinde bulunan başıboş sokak köpeklerin sürekli saldırısına uğradıklarını belirten çevre sakinleri, isyan etti. Sokak köpekleri vatandaşlara saldırmaya devam ederken, önlem alınmaması ise vatandaşları daha çok tedirgin ediyor.

Sokak köpekleri vatandaşlar için tehlikeye oluşturmaya devam ediyor.

Genç - yaşlı demeden insanlara zarar veren başıboş köpekler, şimdi ise Eskişehir'de bir siteye musallat oldu.

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir site içerisinde yaşayan başıboş köpekler, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Köpeklerin birçok kişiye saldırdığını söyleyen site sakinleri, çocukları için korktuklarını söyledi.

Hiçbirimiz hayvan düşmanı değiliz diyen Türker Bolar, “Ben de köpek besliyorum, ama sokak köpekleri tehlikeli, birisi ölse bunun sorumlusu kim olacak. Yetkililerden yardım istiyoruz.” dedi.

"Saldırıya uğruyoruz, şikayet ediyorlar"

Geçtiğimiz günlerde gelinin başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Niyazi Şimşek, bu saldırganlığın daha kötü sonuçlara yol açabileceğini düşündüklerini söyledi.

Köpeklerin tüm mahalleli için tehlikeli olduğunu dile getiren Şimşek, “Köpekler gelen geçen kişiler hariç site içerisindeki insanlara saldırıyor ve bunların içerisinde benim gelinim ve torunum var, onlara saldırırken engelledik. Taş atıyoruz fakat taş atmamıza rağmen hayvanseverler şikayet ediyorlar ve bize ceza kesmeye geliyorlar. Biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları besliyoruz ama site içerisinde beslenmesine karşıyız.

"Elimizde raporlar var"

Aynı zamanda elimizde raporlar var, yetkili kişilerin bunu duymasını istiyoruz. Akşamları gezinti yapamıyoruz, çoluk çocuk ihtiyar herkese saldırıyorlar, bunun önlemini bir şekilde almaları lazım. Tabii tedirgin oluyoruz yani ister istemez, tamam kontrolleri yapılmış, küpeleri var ama 2 gün sonra 3 gün sonra hasta olmayacakları ne malum? Elimizde ısırdıklarına dair raporlarımız var. “ dedi.

Başka bir site sakini Türker Bolar, geçtiğimiz aylarda köpeklerin bisikletiyle yoldan geçen bir çocuğa da saldırdığını, korkan çocuğun bisikletten düşerek hafif yaralandığını söyledi.

Kendisinin de hayvan beslediğini, hayvanları çok sevdiğini ama tehlikeli olanlar için bir çözüm yolu gerektiğini belirten Bolar, kendilerini korumaya kalktığında da şikâyet edildiklerini söyledi.

"Önce çocuğa sonra bana saldırdılar"

Kendisine saldıran köpeği taşla korkutarak kendisini korumak istediğini dile getiren Bolar, “Şimdi şöyle, ben 2 tane olaya tanık oldum. Birincisi komşumun oğlu, sanırım 10-12 yaşlarında bir çocuğa saldırmalarıydı. Neticede çocuk burada kalmıyor, akşam geçerken köpekler saldırdı. Çocuk öyle bir irkildi ve öyle bir bağırdı ki korkuyu anlatamazsın.

Üçüncü kattan hoplayıp yardım edesim geldi. Hani bağırdık, çağırdık ama çocuk onu yaşadıklarını eminim ömür boyu yaşayacak. Ondan 2 ay önce yine orada otururken, yine aynı köpekler bisikletle gelen bir çocuğa saldırdı. Çocuk orada düştü, ya kafasını çarpmış olsaydı? Yani ölmüş olsaydı ne olacaktı? Şikayet ediyoruz, Köpekler alınıp, aşılandı deniliyor.

Peki, aşılandı, yine ısırıyor. Biz bunları kuduz olduğunu söylemiyoruz, biz bu köpekler tehlikeli diyoruz. Yani yetkililere sesleniyorum, gelsinler şu 75. Yıl Mahallesi'ne bir baksınlar. İnsanlara saldırıyorsa ne tedbir gerekiyorsa, onun alınması gerekiyor. En az hayvanseverler kadar hayvanları seviyoruz ama hayvanların sevileceği yer ya insanın evi olmalı ya da ayrı bir alanı olmalı. Orada beslersin, ne beslersen besle kanun sana neyi müsaade ediyorsa onu beslersin” şeklinde konuştu.