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Eskişehir’de, bir evden 7 ton çöp çıktı

Eskişehir’de, bir evden 7 ton çöp çıktı

Bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine, polis ekipleri eve girdi. Tüm odaları çöplerle dolu olan evden, yaklaşık 7 ton çöp çıktı.