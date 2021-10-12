- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir’de, bir evden 7 ton çöp çıktı
Eskişehir’de, bir evden 7 ton çöp çıktı
Bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine, polis ekipleri eve girdi. Tüm odaları çöplerle dolu olan evden, yaklaşık 7 ton çöp çıktı.
- İHA
- 12.10.2021 - 14:21
- Güncelleme : 12.10.2021 - 14:22
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’ndeki sitenin içindeki bir apartmandan gelen kötü kokular, şikayetlere neden oldu.
Artan şikayetler üzerine apartman sakinleri durumdan şüphelenip korkunca, polis ekiplerine haber verildi.
Söz konusu daireye giren polis ekipleri, tüm odaların çöplerle dolu olduğunu gördü.
YETKİLİLERE BİLGİ VERİLDİ
Evin temizlenmesi için yetkililere bilgi verildi.
Apartman sakinlerinden, yaklaşık 7 ton çöp çıkarılan evde yaşayanların olduğu öğrenildi.