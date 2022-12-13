Eskişehir’de, bir genci bıçaklayan saldırgan tedaviye alındı

Eskişehir’de, bir genci bıçaklayan saldırgan tedaviye alındı

Gezmeye geldiği Eskişehir’de hediyelik eşya bakarken bıçaklanan 20 yaşındaki genç taburcu edildi. Genci bıçaklayan Tuncay O.’nun akli dengesinin yerinde olmadığı, tedaviye alındığı açıklandı.

İstanbul’dan Eskişehir’e gezmek için gelen Ömer Faruk K. (20), Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki dükkanın önünde hediyelik eşya bakarken, Tuncay O. (36) isimli şahıs tarafından bıçaklandı.

Tuncay O., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay anları kamerada

Olay anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, bıçaklı saldırgan Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı, ardından koşarak kaçtığı görüldü.

Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan kamerada VİDEO



Serbest bırakıldı

Ömer Faruk K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Tuncay O, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuncay O., savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Akli dengesi yerinde değil’

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay O.'nun akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilip hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "10 Aralık 2022 günü, ilimiz Odunpazarı Evleri mevkisinde Ömer Faruk K. isimli mağduru bıçakla yaralayan ve akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen şüpheli Tuncay O. hakkında adli işlemler başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca verilen talimatla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne 12/12/2022 tarihi itibarıyla gözlem altına alınarak yatırılmıştır." denildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen Ömer Faruk K.'nin taburcu edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.